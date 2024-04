Musk e Moraes acenam para torcida e pontuam em campos distintos da briga

O caso da rede social X, antigo Twitter, é curioso. Ao comprar a empresa, Elon Musk dissolveu o conselho de administração. Atualmente, além de dono, ele ocupa o cargo de CTO (chief technology officer). A CEO do X é Linda Yaccarino, executiva de mídia com experiência no setor de publicidade, tendo atuado na NBC-Universal.

A figura de Musk é de tal maneira associada ao X que muita gente trata o empresário como o "CEO de fato" da empresa. E se for assim, na ausência de um conselho de administração, Musk responde a quem? Ou quem pode influenciar as tomadas de decisão na empresa?

Uma pista para a resposta pode estar no pool de investidores que apoiaram e garantiram a compra do Twitter por Musk. Esse grupo inclui ativos do mundo árabe, em especial da Arábia Saudita. Várias entidades do terceiro setor, por sinal, protestaram contra o silêncio da empresa sobre a condenação à morte de um saudita por conta de publicações feitas na rede social.

X vai cumprir decisões judiciais brasileiras

No contexto brasileiro, depois dos tuítes inflamados de Musk, os advogados da X Brasil peticionaram ao STF informando que "todas as ordens expedidas por esse Egrégio Supremo Tribunal Federal e Egrégio Tribunal Superior Eleitoral permanecem e continuarão a ser integralmente cumpridas pela X Corp." Caso você esteja se perguntando, "egrégio" é elogio (sinônimo de "notável", "admirável").

A petição então vai na contramão do que Musk estava dizendo na semana anterior. Algo mudou de lá para cá e duas leituras podem sair desse cenário. A primeira é que a empresa capitulou. As bravatas de Musk deram lugar à comunicação harmoniosa nos autos do processo, até mesmo em preparação para os depoimentos dos representantes do X no Brasil em sede do inquérito das milícias digitais.