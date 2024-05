“Babá de CEO”: vacilo de poderosos mostra que IA pode, sim, criar empregos

Para evitar que o processo se arrastasse, comprometendo a imagem da empresa, as partes chegaram a um acordo. Musk pagou uma multa pessoal de $20 milhões e concordou em renunciar ao cargo de presidente do conselho da Tesla por pelo menos três anos. Além disso, o empresário concordou em submeter todas as suas comunicações públicas relacionadas à Tesla, incluindo tuítes, para a revisão e aprovação por um advogado especializado na regulação do mercado de capitais. Nascia assim a "babá do Twitter" ("Twitter sitter", como o caso ficou conhecido em inglês).

É um mistério quem exerce essa função e como a dinâmica de revisão das publicações de Musk de fato ocorre. Mesmo antes de comprar o Twitter, Musk resolveu desafiar nos tribunais o cumprimento dessa cláusula do acordo com a SEC. O empresário argumentou que a supervisão de suas postagens violava a liberdade de expressão e requereu ao tribunal a anulação dessa exigência.

O juiz distrital e a Corte de Apelações do Segundo Circuito mantiveram a cláusula do acordo, indicando que a restrição à liberdade de expressão foi voluntária e adotada pelo empresário como forma de evitar o pagamento de multa mais pesada e a continuidade do processo na SEC.

Musk apelou para a Suprema Corte, que decidiu em 2024 não conhecer o caso, dando assim por encerrada a discussão sobre a babá do Twitter. Vale lembrar que a Suprema Corte dos EUA possui discricionariedade para escolher quais casos vai processar e julgar, geralmente decidindo entre 100 e 150 casos por ano.

É cada vez mais esperado que os principais executivos das grandes empresas de tecnologia sejam ativos nas redes sociais, comentando o lançamento de produtos e serviços, por vezes até confundido as suas personalidades e estilos com a da própria empresa.

Sam Altman, CEO da Open AI, tuitou a palavra "Her" enquanto a empresa anunciava a nova versão do ChatGPT, que funciona como uma assistente pessoal por voz, interagindo de modo bastante natural com o usuário. "Her" ("Ela", em inglês) é o título do filme em que a atriz Scarlet Johansson faz a voz de uma assistente pessoal que acaba gerando um relacionamento romântico com o personagem interpretado por Joaquin Phoenix.