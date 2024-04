Aos 10 anos, Marco Civil da Internet ainda traz muitas lições para as redes

Algumas propostas atuais sugerem que as plataformas passem a responder por conteúdos impulsionados e por anúncios. Outras apontam para a criação de um dever de cuidado que, se descumprido, acarretaria responsabilização. Outras vozes querem a revogação do artigo como um todo.

Governos não devem controlar conteúdos

Seja como for, a centralidade do texto do Marco Civil é incontornável. Não se definirá o futuro da regulação da rede no Brasil sem passar por ele, seja para atualizá-lo ou complementá-lo. Espera-se, porém, que os próximos passos não passem por cima dele, descurando dos princípios cada vez mais relevantes e que a lei apontou lá atrás.

Um dos princípios não escritos do Marco Civil da Internet é que governos não devem se meter na seleção do que pode ou não ser postado nas redes. Essa missão cabe ao Judiciário. Por mais que se possa criticar o alcance de certas medidas adotadas por juízes no passado recente, o Judiciário possui instrumentos para apelação, revisão e formação de consensos que prestigiam o seu papel como instância legítima para dizer o que é lícito e o que é ilícito.

A tentação de que governos possam ditar regras sobre conteúdos não é pequena; e uma vez que essas ferramentas sejam criadas, elas valem para qualquer lado que esteja no poder. O Brasil não é estranho a esse debate, ainda mais quando se procura, muito justamente, encontrar soluções regulatórias que possam responder à violência dentro e fora das redes.

No seu décimo aniversário, o Marco Civil da Internet tem muita história para contar. As suas regras definiram os caminhos pelos quais investigações seguiram para apurar ilícitos nas redes, garantindo um equilíbrio cuidadoso com a proteção de direitos. Os debates sobre neutralidade da rede, bloqueio de apps, acesso a dados localizados no exterior, dentre outros, partiram da redação do Marco Civil.