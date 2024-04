Musk tem armas para não ser carta fora do baralho mesmo se X for bloqueado

Clickbait? Musk engajou os três poderes em Brasília

A partir de toda a comoção gerada pelas manifestações de Musk, as autoridades brasileiras se mexeram. No Congresso, o presidente da Câmara decidiu enterrar o PL nº 2630/2020 ("PL das Fake News") e criar um grupo de trabalho para gerar um novo texto, que pode ou não conter algumas das soluções do texto que vinha sendo debatido na Câmara. O prazo para os trabalhos seria de cerca de 40 dias, o que começaria a encostar com festas juninas em um ano já complexo no Congresso devido às eleições municipais.

O presidente Lula disse em discurso que o empresário nunca havia produzido um pé de capim no Brasil e estava querendo se meter na política nacional.

No Supremo Tribunal Federal, o ministro Dias Toffoli liberou para julgamento no primeiro semestre a ação que discute a constitucionalidade do artigo 19 do Marco Civil da Internet. Ao mesmo tempo, entrou em plenário virtual para julgamento ainda esse mês a ação que discute a legalidade de criptografia no Brasil e a possibilidade de bloqueio de aplicações no país. Essa ação estava parada justamente por pedido de vista de Moraes e poderia servir como apoio para uma solução do STF que ancore eventual bloqueio do X.

Se a regra das redes sociais é conseguir cada vez mais engajamento, Elon Musk conseguiu isso dentro e fora delas. No Twitter, a sua cruzada mobilizou toda uma base de apoiadores que parecia dispersa. Em Brasília, Congresso, Judiciário e Executivo reagiram às provações do empresário.

Tudo isso pinta uma imagem de Musk como um ator político que ainda não estava clara para muita gente. E Musk não é apenas o dono de uma popular rede social. O fato de também ser o dono da Starlink, provedora de conexão à Internet via satélite, faz com que ele possa passar por cima de decisões de bloqueio nacionais.