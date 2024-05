Psicólogo traz seu popular (e equivocado) discurso antifeminista ao Brasil

Um psicólogo não deveria ocupar este lugar, mas trabalhar para que as pessoas possam ser felizes e conduzir suas vidas sem precisar de um lugar assim.

Como psicanalista só posso dizer que é este tipo de abordagem que nos leva a dizer que não somos como os psicoterapeutas. Não queremos oferecer uma educação mais qualificada, porque temos uma sabedoria que escapa aos pacientes, mas extrair o saber e a verdade que eles já têm e da qual eles já sofrem.

Modelar comportamentos, agir como um coach para aumentar os resultados e a produtividade confunde psicoterapia com educação. Em geral isso tem um efeito colateral que as pessoas frequentemente questionam: dependência, submissão e perda de autonomia.

A demanda de recompor o pai que um dia miticamente tivemos é o que liga da pior maneira possível um pensamento como o de Jung com as piores aspirações religiosas, um pensamento como o de Nietzsche com as mais rasteiras aspirações de um empreendedor social. Esta fórmula apareceu anos atrás na figura de livros de autoajuda que nos sensibilizavam com histórias interessantes e eliciavam nosso sentido de união espiritual, para logo em seguida dizer: e além de tudo isso nos levará ao sucesso e ao aumento dos resultados no fim do mês.

Empoderar é uma palavra derivada do vocabulário crítico empregada aqui em sentido reverso e simétrico. Mais ou menos como aquela pessoa que acha que o feminismo é o oposto do machismo, e que se as mulheres podem ser feministas, defendendo seu lado, os homens estão livres para reforçar seu machismo, afinal este é o partido deles. Esquecendo-se que as feministas lutam pela equidade de gênero e tornando os argumentos uma batalha com leis iguais para todos, quando a realidade não os distribui igualmente, o que Peterson revela é sua incapacidade para criticar sua própria realidade social.