Por que a psicanálise de Lacan é inovadora? Veja 4 propostas de sua clínica

Em segundo lugar, há aqueles que mantendo-se na órbita dos fundamentos do método psicanalítico inovam sua técnica, seu alcance ou seus objetivos, como é o caso de Ferenczi, Melanie Klein, ou Winnicott. Encontramos aqui as inúmeras variantes da psicanálise, seus gêneros, suas escolas, suas tradições locais e internacionais.

Finalmente no terceiro grupo de derivações encontram-se os que importam noções e procedimentos clínicos da psicanálise adaptando-os a outras perspectivas psicoterapêuticas ou contextos de tratamento, com ou sem declaração de proveniência. Aqui o critério não é o da diversidade interna, nem o da autonomização, mas o da gradualização, ou seja, formas de clínica mais próximas ou mais distantes do limite que definiria essencial ou normativamente a psicanálise. Representam este caso as psicoterapias de inspiração ou base psicanalítica, as aplicações psiquiátricas ou pedagógicas e as formações de compromisso com outros projetos clínicos.

Quando examinamos a posição de Lacan neste pequeno mapa das formas de clínica psicanalítica encontramos uma dificuldade.

Em primeiro lugar, ele propõe uma revisão teórica radical na forma de ler e praticar os principais operadores clínicos da psicanálise. Isso de fato dá origem a uma tradição autônoma de transmissão da clínica, com suas regras, associações e genealogias. Ocorre que em vez de caracterizar-se e justificar-se segundo "outros princípios" ela apresenta-se como clínica psicanalítica e ademais rigorosamente freudiana.

Em segundo lugar, Lacan inova tal clínica tanto no que diz respeito à sua técnica (sessões com tempo variável, técnica da pontuação e corte), quanto ao seu alcance (seja com relação ao tratamento das psicoses, seja das perversões), e ainda quanto aos seus objetivos (tanto em face da proposição radical de uma ética da psicanálise, quanto no que diz respeito ao final do tratamento).

Portanto, a experiência lacaniana pode ser recebida como um fragmento adicional no quadro da diversidade das psicanálises.