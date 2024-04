'Mal de selfie': quando nossas fotos revelam que temos um sério problema

As fotos de viagem são um suporte de memória para nossa narrativa. Imagens que são outras versões de lugares e pessoas, que tiramos para criar outra versão de nós mesmos, quando a viagem já tiver passado.

A selfie do poser, ao contrário, não transforma quem o produz, apenas confirma o que ele sempre foi. Por isso ela é feita para ser esquecida, ou reposta por outra selfie. Quando não houver mais selfie, também não haverá mais "self". Começa assim uma corrida que os psicanalistas chamam de reposição narcísica.

Aprisionar um bandido na era da selfie não se equipara nem com a caça de um animal, nem com uma piada sobre um personagem de quem gostamos de rir, muito menos com uma viagem ao perigoso mundo do lado de lá do asfalto. A comparação mais apropriada seria com aquele turista que, sentindo-se irrelevante diante de uma obra de arte que ele não consegue aproveitar nem entender, tira uma foto de si. Por exemplo, ao lado da Mona Lisa, como que a dizer: "não sei o que isso significa, mas aposto que outros vão saber... e me invejar".

Este é o narcisismo mais perigoso. Ele não se confunde com o egoísmo individualista por meio do qual criticamos os outros, apenas para gozarmos orgulhosamente com nossa própria imagem de humildade altruísta.

O narcisismo venenoso começa quando as fotos que tiro da viagem são mais importantes do que a viagem em si, quando o filme que faço do show substitui uma experiência envolvente e panorâmica por uma tela de um palmo, quando a imagem refletida no espelho do motel é mais importante do que a pessoa com quem compartilho a cama.

O culto da imagem não é um problema. Desde sempre, a realização do valor simbólico de uma imagem é o ponto com o qual nos identificamos, apenas e tão somente porque esta imagem é portadora do desejo do outro. Cada vez que assumo uma nova imagem, opera-se em mim um efeito de transformação. Foi assim que Jacques Lacan descreveu a origem de nosso próprio eu, como sintoma de desconhecimento e demanda de reconhecimento.