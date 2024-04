Parece que ninguém está nem aí para você? É a 'tecnologia da desescutação'

Falar traz um tempo diferente do escrever. Temos que esperar o outro terminar uma frase. No interior da frase uma palavra tem que vir depois da outra até o fim. Temos que esperar. Há uma negociação para identificar o instante de troca de turno (momento no qual passamos a palavra para o outro). É preciso escolher a "hora certa" para contar uma piada, fazer um adendo ou uma interpolação. Quando estamos falando com o outro precisamos medir a perda ou ganho de atenção do interlocutor, avaliando se estamos indo muito rápido ou demasiadamente lento em nossas ideias.

A experiência da fala comum exige ainda examinar durante a própria conversa a compatibilidade e pertinência do conteúdo, verificar a congruência deste com sua forma expressiva, reunir a fala com a dimensão não verbal ou corporal da conversa e assim por diante. Comparando com o termo icônico do "tudo de uma vez", não conseguimos "falar tudo de uma vez", temos que ir palavra a palavra.

Quando temos um texto, um e-mail ou um torpedo, ou mesmo uma carta podemos decidir por onde começar, pelo fim, pelo meio ou pelo começo. Podemos escolher se queremos basear nossa resposta apenas percebendo o remetente, o título ou o assunto. Pequenas dicas podem decidir todo o futuro do "contato" permitindo ver o conjunto e decidir sua "interessância" (como os "tags" automáticos usados pelos antispam).

E-mails longos são lidos só em seus termos decisivos, e quando a gente quiser, onde a gente quiser e se a gente quiser. Na fala, ao contrário, estamos "amarrados" na situação, presos em um jogo de "risco" no qual as coisas devem ser decididas em "tempo real". A aceleração da experiência ataca este aspecto da palavra criando um tempo "irreal" em meio a uma degradação da experiência de fala apenas a uma peça de comunicação.

Passemos ao caráter icônico de nossa surdez, lembrando que o ícone é uma imagem para ser vista ou percebida imediatamente. Um filme de Ingmar Bergman, por exemplo, tornou-se impossível para nossa época, assim como certas obras sinfônicas. Isso ocorre porque neste tipo de experiência estética, o silêncio, o vazio e indeterminação de sentido são cruciais. O intervalo faz parte da matéria-prima da mensagem.

Muito se falou sobre o mito de Narciso em psicanálise, no qual o sujeito apaixona-se por sua própria imagem. E de fato, nos anos 1970, descreveu-se um tipo de comunicação narcísica ou imaginária caracterizada pela manipulação do interlocutor segundo certas regras: responda uma intimidade com outra intimidade, elogie dando espaço para que o outro retribua, mostre-se mais a si mesmo do que o conteúdo do que você está falando, entenda que a atitude expressa pelo que você diz é o que vai decidir a conversa, aliás o diálogo terá uma estrutura muito simples: quem fará quem invejar quem.