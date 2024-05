Édipo corre risco de ser cancelado até pelos psicanalistas. Faz sentido?

Comparando a exiguidade narrativa do adulto, que não consegue passar de cinco ou seis temporadas sem que o argumento de seus seriados se esgote, com a proliferação de milhares de páginas medievais envolvendo lobos vampirizados, bruxos aprendentes e anéis mágicos, uma história básica como Édipo, estaria ou fora de lugar ou tão demasiadamente no lugar quanto um vestido de tubinho preto.

Não é nem extensa o suficiente para nos levar à letargia da promessa adiada, nem é breve e compacta como o que precisamos para este solve problem quizz que se tornou nossa vida prática administrada. Não é nem drama nem aventura, não ganha nem por pontos, nem por nocaute. Fica no empate técnico ou na mistura indefinida de estilo devorado pelo gênero.

As implicações que Freud teria tirado desta história para falar da universalidade trágica do ser humano parecem cada vez mais datadas e expressões particulares mal-intencionadas.

A soberania de um tipo de família paranoica, dirá Deleuze;

Uma forma de neutralizar a sexualidade no registro da herança, dirá Foucault;

Uma maneira de justificar o pensamento colonial, masculino e heterossexual, ponto.

Muitos psicanalistas têm defendido a aposentadoria gradual e compulsória das ideias edipianas: uma verdade a ser descoberta, a decifração do sentido, o primado da autoridade do pai e da inviolabilidade da mãe, a relevância dos laços verticais de identificação, a aspiração de universalidade do desejo em confronto com a lei.

Édipo seria uma figura passadiça. Obcecado com seu passado de fugitivo matador de esfinges, excessivamente identificado com seu papel social de tirano, potencialmente culpado ou suspeito de um crimes que não sabia ter cometido.