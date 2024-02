O que sexo e estranhamento em 'Pobres Criaturas' revelam sobre quem somos?

Há heterotopias temporais, como museus. Espaciais, como filmes e livros de ficção. E há heterotopias de desvio e purificação, como prisões, hospitais, templos sagrados.

Há heterotopias onde a consciência sabe da realidade contingente que está experimentando, como quando nossa própria consciência diz que estamos sonhando e há estado de indeterminação onde a consciência duvida da realidade que está vivendo.

Depois de Luis Buñuel, Terry Gilliam, Kim Ki-duk e David Lynch, não há diretor mais heterotópico do que Yorgos Lanthimos.

"O Lagosta" (2015), com Colin Farrell e Rachel Weisz, se passa no futuro, onde pessoas são proibidas de viverem sozinhas. Quando se tornam solteiras são encaminhadas a um hotel onde podem ficar por até 45 dias. Lá elas são incentivadas a todo tipo de situação para encontrar um novo parceiro para toda a vida. Caso contrário são transformadas em um animal "de sua própria escolha" e viver solto na natureza.

Em "O Sacrifício do Cervo Sagrado" (2017), uma família de cirurgiões recebe o filho de um ex-paciente, morto durante uma cirurgia conduzida pelo pai de família. O que deveria pertencer a duas realidades distintas —a do filho órfão e a do assassino— vão sendo lentamente fusionada pela convergência insólita de interesses em torno da vingança.

Em "A Favorita" (2018), ele explora a perfídia e o jogo de interesses na corte britânica do século XVII, no fim da dinastia dos Stuarts.



Se Freud estivesse vivo diria que Lanthimos é um mestre do Unheimliche, palavra heterotópica que designa em alemão ao mesmo tempo o que é familiar e o que é estranho.