Marianne Faithfull, voz do "Swinging London" dos anos 60, morre aos 78 anos

"Marianne faleceu pacificamente em Londres hoje, na companhia de sua amada família. Sua falta será muito sentida."

Filha de um oficial da inteligência britânica da Segunda Guerra Mundial, Faithfull teve um lugar de destaque na fase de drogas, álcool e excessos sexuais dos primeiros anos do rock.

Sua voz lenta e assombrosa em seu primeiro hit, "As Tears Go By", de 1964, parecia um presságio de um lado mais sombrio do som pop britânico que conquistava corações em todo o mundo, com as primeiras músicas dos Beatles e dos Rolling Stones, que traziam um tom mais alegre.

Ex-namorada de Mick Jagger, Faithfull tornou-se viciada em heroína e sofria de anorexia quando o relacionamento terminou, vivendo dois anos nas ruas do distrito de Soho, em Londres, no início da década de 1970.

Mas não importava o quanto ela caísse, Faithfull sempre se recuperava. Ela lançou 21 álbuns solo, incluindo o aclamado pela crítica "Broken English" em 1979, que lhe rendeu uma indicação ao Grammy, escreveu três autobiografias e construiu a carreira de atriz, no cinema.

Sua volta por cima mais recente ocorreu em 2020, quando contraiu Covid-19 nos primeiros dias da pandemia e entrou em coma durante uma estadia de três semanas em um hospital de Londres.