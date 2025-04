'Interessante porque é feita por mim': Viola é presidente dos EUA em 'G20'

Viola não almeja o cargo na vida real, mas se orgulha de representá-lo na ficção —uma mulher negra madura. "O que torna ela mais interessante é que sou eu interpretando, com o meu corpo. E ela ainda é muito humana, vulnerável. Ela tem síndrome do impostor. É mãe de uma adolescente rebelde. Todos esses aspectos mostram um ser humano que foi eleito presidente. E tudo isso está lá, na tela. É essa mistura que salta aos olhos."

Mas o que Viola faria se, hipoteticamente, fosse eleita presidente no mundo real? "As pessoas me perguntam isso o tempo todo. Se fosse para dar uma resposta imediata, eu diria que não sei. Mas acho que qualquer líder precisa saber ouvir. Ouvir as pessoas, entender suas necessidades, o que vai ajudá-las a alcançar seu potencial. Ouvir é essencial."

Preparação para 'G20'

No filme, a presidente dos Estados Unidos é uma heroína que se preocupa com a fome no mundo. Danielle Sutton está em uma viagem para a cúpula do G20 na África do Sul. No momento em que os 20 líderes das maiores economias do mundo estão reunidos, um golpe mundial —que une violência e deep fake— é deflagrado, com o objetivo de derrubar a economia global e enriquecer o golpista interpretado por Antony Starr, um investidor de criptomoedas.

Após o golpe, apenas Sutton e o presidente da Inglaterra conseguem fugir do salão, mas é ela quem encabeça toda a estratégia para salvar os líderes detidos, o mundo e sua família —que também corre perigo, em especial seus filhos adolescentes. Sutton precisa usar toda a sua expertise militar, adquirida na época em que lutou em uma guerra, para reverter o jogo.

Dirigido pela mexicana Patricia Riggen, "G20" é um filme com muitas cenas de ação, que exigiram preparação intensa de Viola. A atriz dispensou o uso de dublês em diversas cenas. A jovem Marsai Martin, 20, vive a filha rebelde de Sutton e também se destaca nas cenas mais físicas.