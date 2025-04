Hadballa desabafa sobre vida pós-BBB: 'Não sei se quem é cancelado se cura'

Hadson Nery, o Hadballa do BBB 20, desabafou sobre sua vida após a participação no reality show em entrevista ao Camarote do Chico Barney, destacando que o cancelamento do público com os ex-brothers é muito pesado e acaba prejudicando de diversas formas.

Não sei se, na real, todos os cancelados se curam, não sei. Eu que estou aqui fora não consigo enxergar isso. Não tenho trauma. Não é trauma, pelo fato de que eu digo que foi uma das melhores experiências da minha vida. Mas que causou cicatrizes. Muitas portas fechadas.