Gerard Butler passa de herói de ação a Papai Noel cantor em filme de Natal

Butler dá voz ao Papai Noel em "The Night Before Christmas in Wonderland", uma adaptação cinematográfica musical animada do livro infantil de Carys Bexington e Kate Hindley.

A história é uma mistura entre o poema "Uma visita de São Nicolau" e "Alice no País das Maravilhas" e mostra St. Nick viajando para o País das Maravilhas para entregar um presente e se vendo em apuros com uma Rainha de Copas que odeia o Natal.

"Esse é um filme de animação divertido, não é o que eu normalmente faria ou que se espera que eu faça, mas eu adorei a oportunidade de fazer diferentes apresentações em diferentes arenas", disse Butler à Reuters.

"Toda a família estará sorrindo e eu quero fazer parte dessas coisas."

O roteiro do filme, que conta com a atriz de "Bridgerton" Simone Ashley como Alice e a ex-participante de "Game of Thrones" Emilia Clarke como a "Rainha de Copas", é inteiramente em rimas.

"Para ser sincero, a coisa toda foi um desafio, então você simplesmente joga tudo na mesma caixa", disse Butler, que também é conhecido pelo épico de ação "300" e pelos filmes de animação "Como Treinar o Seu Dragão".