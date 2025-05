Sertanejo Marrone cai do palco e show é encerrado em Go; Bruno atualiza estado de saúde

Mais tarde, Bruno recorreu ao Instagram para dar mais detalhes sobre o ocorrido. Ele voltou a tranquilizar os fãs ao longo da madrugada, e contou que o companheiro precisou levar pontos na testa, mas já estava consciente e conversando.

"Oi, gente. Está tudo certo com o Marrone, graças a Deus. O Marrone caiu do palco e quase me matou do coração, mas não aconteceu nada, só deu uns pontinhos na testa. Já conversou comigo e está tudo bem", disse.