Rapper Jay-Z é acusado em processo de estupro de menina de 13 anos

A ação foi originalmente movida em outubro no Distrito Sul de Nova York e, na época, não citava Jay-Z como réu, embora a ação alterada diga que Jay-Z foi identificado como "Celebridade A" na queixa original.

Combs negou todas as alegações contra ele, inclusive essa, em outubro. Atualmente, ele está preso por acusações federais de tráfico sexual, das quais se declarou inocente.

O processo alega que a garota anônima foi drogada e estuprada por Jay-Z e Combs em uma festa oferecida por Combs após o MTV Music Awards em 2000, realizado em Nova York.

Tony Buzbee, o advogado do Texas que representa a garota que entrou com a ação no domingo, entrou com pelo menos 20 ações civis contra Combs, acusando-o de má conduta sexual.

Em um email para a Reuters, Buzbee disse que o processo de Jay-Z "fala por si".

"Esse é um assunto muito sério que será litigado no tribunal", escreveu Buzbee.