Trump passa horas assistindo a luta de UFC no Madison Square Garden

Por Maria Tsvetkova e Steve Holland

NOVA YORK (Reuters) - O presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, comemorou sua vitória eleitoral na noite do último sábado assistindo a um evento do UFC ao lado de seu amigo bilionário Elon Musk, animando fãs em um Madison Square Garden fortemente protegido na cidade de Nova York.

Conhecido por alguns no mundo das artes marciais mistas como “Combatente em Chefe”, Trump conta com o presidente do UFC, Dana White, como um amigo próximo e considera os fãs do esporte parte de sua base política.