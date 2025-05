Deserdação: entenda o que Ronaldo Fenômeno e Bill Gates têm em comum

Segundo relatou o DJ Ronald, filho do jogador Ronaldo Fenômeno, o patrimônio do pai será investido na Fundação Fenômenos: "Meu pai brinca que não vai deixar nada para mim e meus irmãos. Eu acho legal saber que tenho que correr atrás do meu", declarou em entrevista ao No Lucro CNN, em junho do ano passado.

Ronaldo Fenômeno e Bill Gates Imagem: Reprodução

Já o destino da fortuna do fundador da Microsoft foi anunciado pelo próprio ao The Daily Mail, em 2011. O jornal afirmou que seus filhos herdarão, cada um, menos de 1% de todo o seu patrimônio - avaliado atualmente em cerca de US$ 107 bilhões, de acordo com a Forbes. O restante da quantia será repassado a organizações beneficentes e à Fundação Bill e Melinda Gates.