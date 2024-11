Após infecção pulmonar, Rainha Camilla, do Reino Unido, deve retomar agenda semana que vem

LONDRES (Reuters) - A Rainha Camilla, esposa do Rei Charles, do Reino Unido, retomará sua agenda na próxima semana, quando fará uma recepção para um prêmio literário, disse o Palácio de Buckingham, depois que uma infecção pulmonar fez com que ela cancelasse compromissos.

Camilla, de 77 anos, desmarcou eventos planejados para descansar em casa nesta semana e se recuperar da doença, disse o Palácio de Buckingham na terça-feira.

A rainha, que adora livros e criou uma instituição de caridade para a leitura, voltará à ativa para organizar uma recepção aos autores que foram selecionados para o Booker Prize anual na Clarence House em 12 de novembro, informou o palácio na quarta-feira.