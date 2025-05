Livros, séries e telefonemas para os amigos: os últimos dias de Nana Caymmi

Nana Caymmi morreu na última quinta-feira, após nove meses internada. Apenas dois dias antes, ela havia completado 84 anos, com direito a bolo, balões e cartazes. A cantora, no entanto, já estava desacordada.

Os últimos meses de Nana

Stella Tereza, filha da artista, foi a grande companhia de Nana Caymmi durante a internação. Ainda que ficasse triste em algumas datas, como no Natal e com a proximidade de seu aniversário, a cantora se reinventava para passar os dias no hospital.

A filha diz que Nana lia muito, em especial biografias e livros de história do Brasil. "Ela leu o livro do Ruy Castro 'Metrópole à Beira-mar: O Rio Moderno dos Anos 20' e ligava para ele para falar sobre o livro. Ainda tinha a Rejane Guerra que fornecia muitos livros para ela".