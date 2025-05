Quem é Anna Wintour? Toda-poderosa do MET Gala 'inspirou' filme de sucesso

Anna Wintour na primeira fila de desfile no Ministério das Relações Exteriores, em Londres Imagem: Getty Images

Na Vogue americana, ela se tornou sinônimo de inovação. Misturou peças de alta-costura com roupas populares nos editoriais, apostou em novos talentos das passarelas, incentivou casas de moda a contratarem estilistas jovens —como John Galliano na Dior— e colocou celebridades nas capas da revista, algo que causou polêmica na época. Uma das capas mais comentadas foi a de Kim Kardashian e Kanye West, que selou a influência de Wintour na cultura pop.

Anna foi casada com o pediatra e psiquiatra infantil David Shaffer, com quem teve dois filhos: o psiquiatra Charles, 40, e a produtora de televisão Bee, 37. Também é avó de três netos e mantém um relacionamento com o ator britânico Bill Nighy, 75.

"O Diabo Veste Prada"

O clássico "O Diabo Veste Prada" (2006) foi inspirado no livro de Lauren Weisberger, ex-assistente pessoal de Anna. Lauren nega que a personagem Miranda Priestly, interpretada por Meryl Streep, seja uma cópia direta da editora, mas as semelhanças são notáveis: as duas são mães, figuras poderosas no mundo da moda e integram o conselho do Metropolitan Museum of Art. Wintour, inclusive, foi à pré-estreia do filme vestindo Prada.