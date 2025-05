'Queria ser visto como brasileiro': Gringo baiano expõe crise de identidade

Father!

Quem vê o pai de Joe com cara de sério nem imagina que foi ele quem pediu para aparecer nos vídeos. "Com duas semanas eu já estava viralizado no Instagram e no TikTok, e meu pai ficava falando: 'deixa eu aparecer atrás com meu terno'. Fiz um vídeo introduzindo ele como meu pai, eu não esperava nada, mas, depois desse momento, dobrou tudo [as visualizações]".

David é advogado criminalista conhecido em Londres, e logo surgiu uma história de que ele era "mundialmente famoso". "Em um dos primeiros vídeos que fiz com ele, meu tio comentou que ele era um advogado renomado e aí o povo sozinho começou a falar que ele era mundialmente famoso. Agora todo mundo acha isso".

Não estou querendo tirar a fama do meu pai, não, mas ele é reconhecido na bolha dele de advogados, ele já publicou uns livros, então assim, ele é conhecido aqui em Londres, na Inglaterra.

Joe acaba de concluir a formação em antropologia —o plano inicial era converter para direito—, mas agora ele pretende seguir no entretenimento como o "gringo baiano". Eu pretendo continuar nessa área de entretenimento. Acho Instagram e TikTok muito voláteis, então eu pretendo ficar mais forte em outras áreas, como YouTube ou fazendo live. Acho que assim vou ficar mais confortável a gravar os conteúdos que eu quero gravar, sem me sentir refém do algoritmo".