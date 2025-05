SBT cria torcida organizada fake no Troféu Imprensa: 'Tem que dar o sangue'

O SBT levou ao ar a 55ª edição o Troféu Imprensa, no último domingo, após hiato de três anos. O evento, que foi gravado no dia 24 de abril, na sede da emissora, em Osasco, na Grande SP, chamou atenção por contar com uma torcida organizada fake para recepcionar convidados, famosos e estrelas do canal.

O que aconteceu

Splash marcou presença no tapete vermelho da cerimônia de premiação do evento do SBT para conversar com os famosos. Entretanto, quem ganhou a cena foi um grupo de mulheres que gritava a plenos pulmões a cada celebridade que chegava à festividade —mesmo no caso dos pouco conhecidos.

Nem mesmo o sol forte de 26°C que castigava a área de estacionamento do SBT, local onde foi montado o tapete vermelho, desanimou o grupo de "fãs". A dinâmica era simples: elas tinham de recepcionar os famosos gritando seu nome na chegada ao Troféu Imprensa.