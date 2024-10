Rei Charles e rainha Camilla chegam a Samoa para cúpula da Commonwealth

Em seguida, Charles inspecionou uma guarda de honra formada por policiais samoanos. O país não tem Forças Armadas.

Charles, que também se encontrou com o primeiro-ministro em particular no aeroporto, é o chefe simbólico da Commonwealth, um grupo de 56 países com raízes no império britânico.

Sua primeira visita a Samoa coincide com a reunião anual dos chefes de governo da Commonwealth.

Pequenos Estados formam mais da metade dos membros do grupo, muitos deles nações insulares do Pacífico que lutam contra a ameaça do aumento do nível do mar causado pelas mudanças climáticas.

Espera-se que os líderes façam uma declaração sobre a proteção do oceano, com as mudança climática sendo um dos principais tópicos de discussão.

O Reino Unido disse que não levará a questão das reparações pela histórica escravidão transatlântica, exigida pelos países caribenhos, para a mesa, mas está aberto para conversar com os líderes que quiserem discutir o assunto.