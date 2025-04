'Fios brancos aumentaram': como São João da Thay agita vida de Thaynara OG

Para 2025, Thaynara OG anunciou que o evento será gratuito para o público geral, com cobrança apenas para acesso aos camarotes. A expectativa é atrair até 30 mil pessoas por dia no Espaço Reserva Shopping da Ilha, nas datas de 6 e 7 de junho, em São Luís do Maranhão.

Por que você deve curtir o São João da Thay? Primeiro, é uma experiência única e é no Maranhão. Fazemos toda uma experiência para mostrar os Lençóis Maranhenses, um dos cartões postais do nosso estado. Também porque a nossa cultura é muito única. Temos quadrilha, forró, mas é a terra do bumba meu boi, do tambor de crioula, cacuriá. O São João da Thay é muito diverso e todos precisam conhecer.

Thayana OG terá versão gratuita do São João da Thay Imagem: Lucas Ramos / Brazil News

O evento promete reunir uma mistura de ritmos que celebra a diversidade musical e cultural do Norte e Nordeste. "Em paralelo ao São João da Thay, o São João do Maranhão está passando por um período de crescente. A gente está muito disposto a mostrar que o maior São João do mundo é o do Maranhão, pela diversidade de ritmos que tem, pela pluralidade cultural. O São João da Thay é uma dessas vertentes e eu vivo e respiro o São João. E, na minha opinião, bate o Carnaval."

Entre os nomes já confirmados para os dois dias de evento estão Pedro Sampaio, João Gomes, Joelma, Limão com Mel e Jeskine, entre outros. "Fazemos uma festa com propósito. A gente este ano está renovando a parceria com o Criança Esperança. Então, o São João da Thay, ao longo dessas sete edições, está deixando um legado bonito de ver e que me deixa muito orgulhosa."

Há dois anos, Thaynara OG revelou para Splash que a festa envolvia investimento na faixa dos R$ 5 milhões. A tendência é que o valor esteja próximo dos R$ 10 milhões com o crescimento da festa. "Ainda estamos levantando custos, porque este ano estamos mais ousados em relação ao palco. E, por ser aberta, precisamos estruturar, usar uma maior parte do espaço. A medida que cresce, os desafios também crescem e o investimento também."