Sonia Abrão sobre polêmicas de Davi: 'Nível mais constrangedor possível'

Recentemente, Davi Brito terminou seu relacionamento com Adriana Paula e postou vídeo em suas redes sociais chorando pelo rompimento. Posteriormente, ela perdeu o bebê que esperava.

Eu achei aquele vídeo dele chorando que o namoro acabou absolutamente desnecessário. Dá vontade de ir lá chacoalhar e falar, pelo amor de Deus, cara, acorda! Pegar quem tá com esse menino e falar, gente, sai de cena, esquece. Eu acho que tá na hora do Davi dar um tempo nessas coisas. Se fosse ele, eu dava uma desaparecida e ia me encontrar na vida.

Dar uma amadurecida, voltar se quiser, voltar reposicionado. Porque para mim, ele não teria que ter sentido esse gostinho da fama de se iludir a esse ponto. De mesmo quando as coisas viraram contra ele, ele insistir e continuar.

Ele, por mim, teria sido médico ou advogado, que ele tentou aí fazer, ser útil para a vida dele e para as pessoas também, porque ele vive num mundo de inutilidade, de futilidade, e está na hora de né... Agora não adianta falar, tem 21 anos, tem 22 anos... Claro, o tempo também reflete numa maturidade da gente, mas está na hora de crescer, de acordar para a vida.

Sonia Abrão

A apresentadora concluiu sua opinião sobre Davi Brito dizendo que enquanto ele estava participando do BBB conseguiu tocar seu coração, mas agora, decepcionou.