Guitarra tocada por George Harrison no início dos Beatles pode chegar a US$ 800.000 em leilão

Harrison disse que a guitarra era "muito difícil" de tocar, mas ele gostava do que chamou de seu visual "futurista".

"Ela tinha um som excelente", disse, posteriormente, a um jornalista.

Em 1964, ele doou o instrumento para uma revista de rock como prêmio para um concurso, mas ela acabou ficando com o editor da publicação quando o vencedor optou por um prêmio em dinheiro em vez de possuir uma peça da história do rock and roll.

A guitarra ficará em exposição no The Beatles Story, em Liverpool, durante as próximas duas semanas, antes de ser exibida em outros museus da Europa. Ela deve ser leiloada entre 20 e 22 de novembro nos Estados Unidos.

(Reportagem de Phil Noble)