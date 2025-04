Daniele Hypolito assume posto de comentarista da Copa de Ginástica

Daniele Hypolito, 15ª participante eliminada do BBB 25 (Globo), está no time de comentaristas do SporTV durante a transmissão da Copa do Mundo de Ginástica Artística de 2025.

O que aconteceu

A etapa da Copa do Mundo de Ginástica Artística de 2025 acontece em Osijek, na Croácia. Hoje acontecem as finais por aparelho nas categorias solo masculino, salto feminino, cavalo com alças, barras assimétricas e argolas.