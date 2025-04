Quem é Mia Goth, estrela de Hollywood e neta de Maria Gladys?

Maria Thereza rebateu a fala da mãe e disse que Maria Gladys gastou a própria aposentadoria com hospedagens e bebidas. "Eu não peguei um centavo da minha mãe. Eu só ajudo minha mãe. Eu sou a filha que mais ajuda ela. É um absurdo isso que está acontecendo. Isso pode me prejudicar seriamente porque agora eu estou como a canalha que rouba a aposentadoria da mãe e não é nada disso", disse, em vídeo publicado no Facebook.

A atriz é conhecida por várias novelas na Globo —entre elas a versão original de "Vale Tudo", em que interpretou Lucimar, agora vivida por Ingrid Gaigher, 33, no remake recém-estreado.