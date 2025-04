Advogados de Sean "Diddy" Combs querem opiniões de potenciais jurados sobre tráfico sexual

WASHINGTON (Reuters) - Os possíveis jurados no julgamento de Sean "Diddy" Combs no mês que vem serão questionados sobre suas opiniões sobre uma série de questões, incluindo sequestro, distribuição de medicamentos e tráfico sexual, de acordo com questionários preliminares apresentados pelos advogados do magnata do hip-hop.

Combs, de 55 anos, enfrenta cinco acusações criminais, incluindo extorsão e tráfico sexual. Os promotores acusam Combs, também conhecido como Puff Daddy e P. Diddy durante sua carreira, de usar seu império empresarial para abusar sexualmente de mulheres entre 2004 e 2024.

A seleção do júri para o julgamento, que ocorrerá em um tribunal federal na cidade de Nova York, está marcada para começar em 5 de maio.