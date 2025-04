Globoplay visa equilíbrio financeiro após 10 anos e 2º Oscar com 'Vitória'

"Ainda Estou Aqui" chegou ao Globoplay na última semana, após sucesso por bilheterias fora do Brasil e conquista do Oscar. "Coroando uma estratégia muito vitoriosa, subimos o filme na plataforma no sábado [dia 6]... Um aprendizado importante é a recuperação da nossa autoconfiança. A gente pode, sim, ter produtos premiados. Outro é o esforço da divulgação. A parceria com a Sony Pictures foi um novo paradigma, porque eles têm um conhecimento profundo do mercado internacional. Distribuição é chave".

Equilíbrio financeiro

Criado em 2015, o Globoplay pode deixar de gerar prejuízos em 2025, acredita Belmar. Em conversa com jornalistas, ele disse que a plataforma de streaming da Globo, a principal do país, deve atingir o equilíbrio financeiro no terceiro trimestre deste ano. Plataforma já apresenta crescimento — em 2024, a plataforma atingiu crescimento de 42% em sua base de assinantes, demonstrando um potencial robusto de expansão futura.

Neste ano, se a gente mantiver esse público com a base de crescimento que nós estamos tendo nos últimos tempos, no terceiro trimestre, nós já seremos break even [termo usado para quando uma empresa iguala os custos de produção com os seus ganhos financeiros, isto é, passa a gerar lucro]. Manuel Belmar

Esse equilíbrio financeiro chega em um momento aquecido para as plataformas de streaming no Brasil. Em debate promovido no evento, Globoplay, Max e Netflix falaram sobre o sucesso de três produções nacionais: "Ainda Estou Aqui", "Beleza Fatal" e "Senna", respectivamente.

Televisão vai morrer?

O Academy Day também abordou a importância da TV aberta na vida de milhões de brasileiros. "Todos aqueles que dizem que a TV aberta está morrendo vão morrer antes dela", disse Antonio Wanderley, CEO da Kantar Media na América Latina, ao lado de Amauri Soares, diretor-executivo da TV Globo, Estúdios Globo e Afiliadas, que ainda trouxe outro ponto ao debate: o uso de inteligência artificial.