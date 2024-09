Kendrick Lamar será atração principal do show do intervalo do Super Bowl em Nova Orleans

(Reuters) - O rapper ganhador do Grammy Kendrick Lamar se apresentará durante o show do intervalo do Super Bowl, em 9 de fevereiro, em Nova Orleans, anunciou a National Football League, a Apple Music e a gravadora Roc Nation neste domingo.

Lamar, de 37 anos, nascido em Compton, o coração da cena rap de Los Angeles, tem 17 prêmios Grammy e se apresentou durante o show do intervalo do Super Bowl em 2022, juntamente com Dr. Dre, Snoop Dogg, Eminem e Mary J. Blige.

"O rap ainda é o gênero de maior impacto até hoje. E eu estarei lá para lembrar ao mundo o porquê. Eles escolheram a pessoa certa", disse Lamar em um comunicado à imprensa.