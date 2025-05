Ex-gravadora de Larissa Manoela recorre de decisão que anulou contrato

A gravadora Deck recorreu da decisão que anulou contrato vitalício com Larissa Manoela.

O que aconteceu

Empresa questiona o impedimento de utilizar qualquer material relacionado à artista. A gravadora argumenta ter direito sobre músicas e vídeos produzidos durante o período contratual. A informação foi publicada pela coluna de Alcelmo Gois, no jornal O Globo, e confirmada por Splash.

Ex-SBT conseguiu na Justiça do Rio de Janeiro o encerramento do contrato feito pelos pais com a Deck. A sentença do juiz considerou legítima a manifestação da famosa e o documento foi extinto por resilição — e não por rescisão —, ou seja, em acordo das partes de forma bilateral ou unilateral.