Giovanna Roque anuncia término com MC Ryan: 'Manipulador, tóxico'

Ela relata que Ryan terminou com ela na sexta-feira, mas hoje pediu para reatar. Giovanna ainda afirmou que a traição foi apenas para se relacionar com outras pessoas. "Mais uma vez me fazer de piada diante as vagabundas que ele se envolve".

Hoje coloco um ponto final de uma vez por todas e voltarei a me amar e me valorizar... Para então me reencontrar novamente comigo mesma... Porque, para ser real, eu nem sei mais quem eu realmente sou. Giovanna Roque

Story de Giovanna Roque Imagem: Reprodução/Instagram/@giroquue

Ryan se pronunciou negando qualquer traição. "Ia fazer uma semana que a gente tinha terminado. Ela foi viajar, eu vim pra casa da praia com meus amigos e ela chegou de surpresa e tinha umas meninas lá na casa de praia, mas eu não fiquei com ninguém, eu não traí a Giovanna", disse nos Stories do Instagram.

O funkeiro disse que estava tentando falar com a influenciadora. "Eu amo a Giovanna, independente de qualquer coisa. Ela é a mãe da minha filha. Tô tentando ligar para ela para conversar com ela".