Paulo Vieira rebate reclamação de Leo Dias a seu respeito: 'Acho engraçado'

Ele brincou com o fato de suas aparições, muitas ou poucas, serem 'marcantes'. "O problema é que eu marco. Uma aparição e só se fala de mim, kkkk. Aqueles."

O humorista concluiu agradecendo a indicação ao prêmio, ao qual não pôde comparecer por motivos de agenda. "No mais, eu fiquei muito feliz com a indicação ao Troféu Imprensa e agradeço ao convite do SBT e da Patrícia Abravanel pra estar no programa. A Globo liberou, mas infelizmente não consegui ir por motivo de agenda. Máximo respeito a todos os colegas."