P. Diddy começa a ser julgado; rapper pode ser condenado à prisão perpétua

Combs se declarou inocente das acusações e recusou um acordo judicial com os promotores há cerca de 10 dias. Os detalhes do possível acordo não foram divulgados.

As festas de P. Diddy

Entre as muitas acusações, chamaram a atenção do público as "festas" promovidas por Diddy. Ele já era conhecido pelas "festas do branco", grandes eventos que tinham entre seus convidados outros artistas e celebridades, mas as acusações revelaram que ele também promovia eventos mais discretos, os "freak-offs" e as "wild king nights".

As "festas do branco" eram eventos mais públicos, com cobertura da imprensa e grandes celebridades. "As 'festas do branco', onde todos estavam, tinham toda a pompa e circunstância, enquanto as outras eram eventos menores, mais intimistas, que ele orquestrava", explicou Yoruba Richen, diretora de "A Queda de P. Diddy", em entrevista a Splash.

Os 'freak-offs' e 'wild king nights' eram pequenos. Tinha poucas pessoas ali. Aconteciam, geralmente, em hotéis e eram organizados. Segundo o [assistente] Phil Pines, não eram cheios de celebridades. Há uma dissonância entre o que o público entendeu e o que descobrimos falando com as pessoas mais próximas [de Diddy].

Yoruba Richen

Cassie Ventura, ex-namorada de Diddy, afirmou que foi coagida pelo músico a participar dos "freak-offs". Ela afirmou que era obrigada por Diddy a se relacionar com garotos de programa nesses eventos e que usava drogas, porque assim "podia dissociar durante essas situações horríveis". Entre as substâncias oferecidas por Diddy estavam ecstasy, cocaína, cetamina, maconha, álcool e GHB, conhecida como a "droga do estupro". Ela também era agredida e filmada por Diddy nessas ocasiões.