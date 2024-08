Taylor Swift encerra turnê europeia de Eras em Londres

Primeira turnê a ultrapassar 1 bilhão de dólares em faturamento, Eras apresenta todos os 11 discos de estúdio de Sfwit, que teve sua perfomance e o show elogiados pela crítica.

Os fãs chegavam em Wembley com vestidos de lantejoulas, chapéus de cowboy e antebraços repletos de braceletes da amizade, prontos para serem trocados com outros Swifties. Tiveram, no entanto, que passar por várias checagens de segurança antes do show.

Por mais que a polícia inglesa tenha dito que o incidente em Viena não iria impactar os espetáculos em Wembley, havia uma visível preocupação com a segurança no estádio.

A turnê volta para os Estados Unidos em outubro e termina em Vancouver, no Canadá, em dezembro.

(Reportagem de Paul Sandle)