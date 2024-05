Apresentado em Cannes, "Anora" tem objetivo de desestigmatizar trabalho sexual, diz diretor

Por Miranda Murray e Alicia Powell

CANNES, França (Reuters) - Parte do objetivo do diretor Sean Baker ao fazer "Anora", um drama sombriamente engraçado e comovente sobre uma jovem dançarina exótica que se envolve com o filho de um oligarca russo, era remover o estigma que envolve o trabalho sexual, disse ele nesta quarta-feira.

"É importante explorar o que é o trabalho sexual na era moderna", disse Baker a jornalistas no Festival de Cinema de Cannes, onde o filme em competição estreou na terça-feira. "É uma carreira e um trabalho que deve ser respeitado".