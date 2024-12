'Presidente rock and roll': Jimmy Carter tinha forte conexão musical e era amigo de Bob Dylan

A paixão do ex-presidente dos EUA Jimmy Carter — que morreu no domingo (29) aos 100 anos — pela música foi detalhada no documentário "Jimmy Carter: Rock & Roll President" (não disponível nos serviços de streaming do Brasil).

Na obra, é possível compreender como os artistas Willie Nelson, Bob Dylan e The Allman Brothers Band desempenharam um papel importante na vida do político.

Conexão de Carter com a música, especialmente o gospel e o rock and roll, era mais do que apenas uma alegria pessoal, mas sim o reflexo de sua visão de mundo.