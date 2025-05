'Fazemos shows tão grandiosos quanto Madonna e Gaga', diz Daniela Mercury

Para muitos estrangeiros, esses shows deles são considerados os maiores de suas carreiras. Por que, então, não há interesse em tornar o Brasil mais relevante e respeitado no mundo por meio de nossa cultura e arte? Daniela Mercury

Mercury diz que há anos investe por conta própria para ir ao exterior mostrar seu trabalho: "E se tivéssemos a oportunidade de realizar grandes shows de artistas brasileiros fora do Brasil? E se empresas brasileiras patrocinassem nossas turnês internacionais?".

Para isso, a cantora baiana diz que é fundamental que os parlamentares no Congresso Nacional no Brasil atuem: "[Eles podem fazer] leis para isentar a cultura brasileira de impostos na exportação de nossos espetáculos".

Ela ressalta o custo que é levar shows brasileiros para outros países: "Enquanto centenas de produtos brasileiros usufruem desses incentivos, a cultura não tem acesso a benefícios similares: pagamos altas taxas para exportar nossos shows, sem patrocínios, editais ou leis de incentivo que nos permitam promover a arte brasileira globalmente".

No sábado, ela lembrou homenagem recebida de Madonna no megashow de 4 de maio de 2024: "Há um ano, eu era homenageada por uma das maiores artistas do mundo, Madonna, em um show histórico na Praia de Copacabana, no Rio de Janeiro".