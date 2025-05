Psica anuncia Mano Brown, Marina Sena, Célia Sampaio e Melly em Belém

Sobre o show no Psica, Melly conta que irá apresentar uma mistura de seu álbum de estreia "Amaríssima" (2024) com o trabalho mais recente, "Amaríssima V2 (Remix)", lançado em fevereiro. "Eu tô num momento de muita liberdade criativa e eu quero colocar tudo isso no mundo, então a gente já está organizando essa mescla, essa junção entre meus dois momentos."

Já Sampaio conta que irá trazer ao palco uma síntese de décadas de carreira, culminando no seu EP mais recente, "EPARREY" (2025), que traz a devoção à orixá Iansã para o universo do reggae. "O intuito é homenagear Iansã com vários ritmos, já que é o orixá do movimento. Vou trazer o meu álbum de 2022, do meu primeiro disco, de 2000. A gente vai escolher várias coisas pra mostrar."

Neste ano, o Festival Psica inicia no dia 12 com cinco palcos abertos, com programação gratuita, montados no bairro da Cidade Velha. Já nos dias 13 e 14, o evento será realizado no Estádio Olímpico do Pará, o Mangueirão, onde haverá outros cinco palcos. Os ingressos já estão disponíveis a partir de R$99,90.

Serviço:

Festival Psica 2025

Local: Cidade Velha e Mangueirão, em Belém

Data: 12, 13 e 14 de dezembro

Vendas: https://www.ingresse.com/festival-psica-2025/

R$ 125,00 meia

R$ 170,00 solidária

R$ 250,00 inteira