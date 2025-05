Festival Nômade encerra com encontros, estreias e novos discos no palco

Já João Gomes trouxe o peso da popularidade — e um certo nervosismo. Na entrevista com Titi Müller, antes de subir ao palco principal, parecia sentir a responsabilidade. Mas bastaram os primeiros acordes para que ele se soltasse e sua voz grave ganhasse o espaço.

O público respondeu em coro aos hits como "Eu Tenho a Senha", "Dengo", "Pedaço de Pecado" e "Mete um Block Nele". Ainda teve espaço para versões em piseiro de clássicos do Kid Abelha e de Adriana Calcanhotto.

Um dos pontos altos foi o encontro com Jota Pê, parceiro no recém-lançado álbum "Dominguinho". O sanfoneiro Mestrinho, que também integra o projeto, apareceu apenas em vídeo para justificar sua ausência. Eles embalaram o público com o sucesso "Beija Flor", mas João também fez questão de cantar a música do colega, de quem se declarou fã, "Ouro Marrom".

O momento fofura foi a chegada da mulher e o filho para o assistirem do próprio palco. Com uma banda que conta com duas sanfonas, João Gomes vai envolvendo e apresentando todos os músicos ao longo show, sobretudo os de maior destaque: além das sanfonas, o sax e a guitarra. E, a cada gesto, provava por que é um dos grandes nomes do momento.

À noite, Alcione reinou absoluta. A diva do samba derreteu corações com seu repertório clássico e a simpatia de sempre. Dedicou o show a Seu Jorge, que assistia da plateia — e acabou sendo intimado ao palco. Ao fim de "Doce Veneno", ele ajoelhou-se para beijar a mão de Marrom, que seguiu desfilando o melhor do samba.