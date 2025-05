Rihanna faz primeira aparição de nova gravidez no Met Gala; veja fotos

Rihanna chegou ao Met Gala com barriga de fora e levantou uma pergunta: cantora está grávida do terceiro filho?

O que aconteceu

Sites internacionais, como o TMZ e o Page Six, informam que a gravidez é uma realidade. Fontes próximas ao casal confirmaram a gestação aos portais.

Cantora chegou ao evento com um look azul justo ao corpo que deixa a barriga de fora. Ela e o marido A$AP Rocky, um dos co-anfitriões do MET Gala 2025, eram um dos casais mais esperados da noite.