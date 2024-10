Corpo de Liam Payne será entregue à família após testes clínicos pendentes

O corpo de Liam Payne, morto na quarta-feira, 16, será entregue à família para repatriação somente depois que os testes clínicos pendentes forem finalizados. A informação foi obtida pela CNN norte-americana por meio de uma fonte em Buenos Aires, na Argentina, onde o britânico morreu.

A expectativa das autoridades é que os testes terminem durante a semana; porém, elas não descartam a possibilidade de conclusão dos resultados ainda neste fim de semana.

Na sexta-feira, 18, Geoff Payne, pai do ex-One Direction, chegou à cidade argentina. Segundo a CNN, as autoridades permitiram que ele visitasse o corpo do filho no necrotério.