Pega no pulo? Huck surpreende Angélica com ligação durante o Altas Horas

Luciano Huck, 50, ligou para a mulher, Angélica, 50, enquanto ele participava da gravação do Altas Horas (Globo).

O que aconteceu

O apresentador do Domingão era um dos convidados do programa, e ligou para a mulher a pedido de Serginho Groisman. O motivo: o Jota Quest também estava na atração, e o casal é fã da banda.

Angélica não atendeu à primeira chamada, então Huck ligou para o filho Joaquim, que levou o celular para a mãe. "É a segunda vez que você me liga, amor. Está com saudade?", brincou a apresentadora, ao falar com o marido. "Liguei e você não atendeu, estou com a moral zero", respondeu ele, em tom de humor.