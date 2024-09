Tiago Abravanel revela sua melhor lembrança de Silvio Santos; saiba qual é

O ator Tiago Abravanel estava em cartaz no Rio de Janeiro com "Hairspray", sua primeira grande montagem da Broadway, no dia da morte do avô, Silvio Santos. O espetáculo, que, coincidentemente, traz como tema a televisão, chegou a prestar uma homenagem ao maior nome da TV brasileira cantando o tema do Programa Silvio Santos. À época, Tiago teve de ser substituído pelo ator Bernardo Berro para estar com a família.

Agora, prestes a estrear a montagem no Teatro Renault, em São Paulo, o artista relembrou os momentos que teve ao lado de Silvio em conversa sobre Hairspray com o Estadão. Questionado sobre a melhor lembrança que terá do avô, Tiago responde: "O sorriso, a risada".

"É uma coisa que parece um detalhe simples, mas a risada do Silvio Santos permeou a vida de todos os brasileiros", diz. "Eu acho que pensar no meu avô e lembrar da risada dele dá um 'quentinho' no coração, de saber que nós sempre vamos ter ele presente nas nossas vidas."