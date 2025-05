Lady Gaga agradece a fãs brasileiros após megashow no Rio: 'Histórico'

Ao coro de "Gaga eu te amo", os fãs agradeceram a carta. A cantora chorou.

Lady Gaga chorando após ler carta e ser ovacionada por fãs brasileiros Imagem: Reprodução/Globoplay/TV Globo

Após a carta aberta, Gaga engatou diversos hits. "Alejandro", o top 1 global do Spotify, "Die With A Smile" (parceria com Bruno Mars) no piano, "How Bad Do U Want Me", do recente álbum "Mayhem", e a sempre empolgante "Born This Way".

Em lágrimas, Lady Gaga conversou novamente com o público. "A música muda vidas, pessoas podem mudar de vida. Um senso de comunidade pode mudar vidas. Minha última vez aqui nós nos tornamos amigos, mas agora somos uma família. Muito obrigada!"

"Eu consigo cantar essa música para vocês", falou rindo depois de chorar. Foi a brecha para o hit "Shallow" no piano.



Cantando "Vanish Into You", Gaga interagiu com os fãs na grade da área VIP musicdo show. Ela pegou alguns presentes antes de retornar para o palco.