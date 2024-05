Cannes: o cineasta que varria tapete vermelho e agora exibe documentário

Em "uma manhã, por volta das 4h00, no meu uniforme de varredor [...] me estiquei no tapete vermelho, dizendo a mim mesmo 'voltarei aqui com meu filme'", lembra.

Durante sua infância, sua mãe o levava perto do Palais des Festivals para ver no tapete vermelho as estrelas de Hollywood, como Kirk Douglas ou Robert Mitchum.

Porém, sua vida teve uma reviravolta aos 20 anos com a morte de sua mãe, funcionária municipal. A cidade de Cannes então lhe ofereceu um emprego de varredor.

O adulto que sou segurou na mão do menino que fui para realizar esse sonho.

David Hertzog Dessites

'Festival às escondidas'

Hertzog Dessites tinha amigos que trabalhavam nos bastidores, permitindo este cinéfilo viver o "festival às escondidas", entrando nas sessões clandestinamente.