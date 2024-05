Cannes: Símbolos discretos apoiam a israelenses ou palestinos no festival

Leila Bekhtiusou usou um alfinete com as cores da bandeira palestina, um dos símbolos de resistência palestina Imagem: Valery HACHE / AFP

No evento, a mensagem mais forte sobre o conflito foi protagonizada por uma das sobreviventes do ataque do Hamas, Laura Blajman-Kadar, com um vestido amarelo que incluía retratos dos reféns israelenses e uma faixa com a frase "Bring them home" ('Tragam eles de volta para casa', em tradução livre).

Laura Blajman-Kadar, sobrevivente dos ataques de 7 de outubro por militantes palestinos do Hamas, usa um lenço com os dizeres "Traga-os para casa" ao chegar para a exibição do filme "Furiosa: A Mad Max Saga" na 77ª edição do Cannes Film Festival, em Cannes Imagem: Valery HACHE / AFP

A franco-israelense que sobreviveu aos ataques no festival de música eletrônica Tribe of Nova escreveu um livro sobre essa experiência, "Croire en la vie" ("Acreditar na vida").

Os gestos, entretanto, são considerados discretos em um festival que costuma ecoar os conflitos internacionais.

A situação pode mudar nesta sexta-feira com a exibição de "La Belle de Gaza" ('A Bela de Gaza'), um documentário sobre o restrito círculo de mulheres transgênero palestinas refugiadas em Tel Aviv.