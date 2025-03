'Coração batendo', diz Dado Dolabella no Lolla após término com Wanessa

Dado Dolabella marcou presença na primeira noite do Lollapalooza Brasil 2025 para curtir o show da headliner Olivia Rodrigo.

O que aconteceu

Após anunciar o término do seu relacionamento com Wanessa Camargo em fevereiro deste ano, Dado Dolabella evitou falar sobre sua vida amorosa. "O coração tá batendo forte! Tô apaixonado pela vida, estou ótimo. O futuro a Deus pertence. Eu estou feliz, trabalhando para caramba", disse ele ao Gshow.



Recentemente, ele lançou o single "A gente faz amor", mas, além da música, ele quer inaugurar seu retiro em 2025. "Vou participar ativamente, quero ensinar as pessoas a fazer seu próprio laticínio, seu leite, sua manteiga vegana. E principalmente quero levar a consciência vegana. Quero que as pessoas entendam o que é o veganismo." Dado é vegano há dez anos e revelou que acredita que "quando começamos a comer as coisas certas, o organismo funciona."